В Славянске планируют закупить троллейбусы, ездить на которых смогут маломобильные пассажиры. Новости

Автопарк троллейбусного управления Славянска (Донецкая обл.) в этом году должен пополниться новым транспортом. Новые троллейбусы будут специально оборудованы для пассажиров с ограниченной мобильностью.

Чтобы улучшить работу «Славянского троллейбусного предприятия», в Славянске разработана Программа развития городского электротранспорта на 2017 год.

Так, на покупку трех новых троллейбусов планируют потратить 15 млн грн, на обновление парка троллейбусов путем закупки комплектующих частей, запасных материалов и проведение текущего и капитального ремонта – 980 тыс. грн.

Кроме этого, в Программе сказано о восстановлении троллейбусного маршрута №5, запуска которого многие горожане ждут уже много лет. На это может уйти около 11 млн грн.

Отметим, что на сегодняшний день на балансе КП «СТрУ» находится 16 троллейбусов, 11 из которых уже отработали свой нормативный срок. А шесть троллейбусов имеют двадцатилетний срок эксплуатации.

Источник: Деловой Славянск

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