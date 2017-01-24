Сводка из зоны АТО за 23 января: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 51 раз открывал огонь по украинским позициям, двое украинских военных ранены. Об этом утром 24 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибрами 120 и 82 мм противник вел огонь по Троицкому, из минометов различных калибров – по Новозвановке и Попасной, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке, а также по Станице Луганской.

На мариупольском направлении из минометов калибрами 120 и 82 мм противник неоднократно вел огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны Павлополь, Гнутово, Талаковка, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. По Новотроицкому и Широкино огонь вели также снайперы.

На донецком направлении из 120-миллиметровых минометов противник обстрелял Луганское, из гранатометов и стрелкового оружия – Авдеевку, Зайцево и Опытное. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому – БМП противника.

В «ДНР» заявляют, что «вчера с 18:00 до 02:00 украинская сторона обстреливала поселок Александровку на западе Донецка, территорию Донецкого аэропорта, окраины Ясиноватой и село Ленинское Новоазовского района. По этим районам выпущено в общей сложности 283 артснаряда калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

Кроме того, по данным «ДНР», «подразделения ВСУ ночью открыли огонь по поселкам Еленовка и Луганское к юго-западу от Донецка, в результате обстрелов без энергоснабжения остались порядка 900 абонентов».

В «ЛНР» утверждают, что «киеввские силовики за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции "ЛНР". Трижды подвергся обстрелу район села Калиново, огонь велся из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС. Также из 82-мм минометов обстрелян район села Веселогоровка. С направления поселка городского типа Луганское киевские силовики обстреляли районы сел Логвиново, Калиновка и Санжаровка. Применялись 120-мм и 82-мм минометы и СПГ».