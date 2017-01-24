В 2016 году приватизация выполнена на… 1,1%, — ФГИУ. Главная

Поступления от приватизации госимущества в госбюджет-2016 составили 188,92 млн грн, или 1,1% от утвержденного плана в 17,1 млрд грн. Об этом сообщает радиостанция «Голос столицы» со ссылкой на Фонд государственного имущества.

Согласно данным, Фонду удалось на 67,2% перевыполнить план доходов от аренды госимущества — в госбюджет было перечислено 1,028 млрд грн при заложенных 615 млн грн.

ФГИУ указывает, что в декабре поступления от приватизации составили 105,36 млн грн, а от аренды — 89,3 млн грн.

Ведомство также уточняет, что общее количество договоров аренды госимущества на 31 декабря 2016 составляло 19,162 тыс.

Помимо того еще 1,229 млрд грн в виде уплаты в госбюджет части чистой прибыли перечислили в 2016 году хозобщества, которые «по независящим от Фонда причинам» к 1 мая 2016 года не провели очередного собрания акционеров по распределению прибыли и утверждению размера годовых дивидендов.

Согласно госбюджету-2016, всего дивиденды на госдолю и отчисления чистой прибыли госпредприятий должны были принести в минувшем году 11,136 млрд грн, и уже по итогам 11 месяцев этот план был перевыполнен: поступления составили 11,681 млрд грн, в том числе от дивидендов — 1,434 млрд грн.

Госбюджет-2017 вновь предполагает финансирование от приватизации в размере 17,1 млрд грн. План поступлений арендной платы за пользование госимуществом увеличен до 1,6 млрд грн, а отчисления чистой прибыли и дивидендов должны составить 20,588 млрд грн.