В Мариуполе проходит панихида по погибшим во время обстрела микрорайона «Восточный». Новости

Сегодня, 24 января, в храме равноапостольного князя Владимира в Мариуполе с 8:30 утра началась панихида по погибшим два года назад во время обстрела незаконными вооруженными формированиями микрорайона «Восточный». Об этом сообщает «УНН».

Панихида будет продолжаться в течение нескольких часов, до начала митинга-реквиема, который состоится в 11 часов возле памятника жертвам обстрела Восточного.

Напомним, 24 января 2015 года незаконные вооруженные формирования выпустили по мирному кварталу Мариуполя одновременно три кассеты из реактивной установки Град. В результате массированного обстрела погибли 30 человек (среди погибших больше половины – женщины и один ребенок), более 100 получили ранения. Полностью и частично были разрушены более 200 зданий. Этот обстрел стал самым масштабным с начала проведения АТО на Донбассе.

Фото: 0629.com.ua