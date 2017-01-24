Первые частные исполнители появятся в Украине уже в апреле-мае. Новости

Кандидаты в частные исполнители в феврале начнут обучение в Институте последипломного образования при Министерстве юстиции. Об этом рассказал заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, сообщает «Укринформ».

«Вскоре на сайте Минюста будет обнародованы списки лиц, зачисленные на прохождение первого курса. После этого первое занятие начнется через 20 дней и продлится 23 рабочих дня», – сказал он.

По словам чиновника, частным исполнителем может стать каждый, кто достиг 25-летнего возраста, имеет юридическое образование и два года стажа, а также сдаст квалификационные экзамены после курса обучения в Институте последипломного образования.

Конкурсанты должны будут успешно сдать тесты на компьютере, решить 5 письменных заданий, а также одно практическое – разобраться в деле и подготовить проект процессуального исполнения.

«В марте состоится первый экзамен для желающих стать исполнителями. После успешного составления кандидаты должны доказать, что имеют страховой полис и оборудовали свой офис в соответствии с требованиями Минюста. Тогда они получат свидетельство и попадут в реестр частных исполнителей», – рассказал Шкляр.

В то же время он прогнозирует, что первые частные исполнители в Украине появятся уже в апреле-мае.

Как сообщалось ранее, 5 января вступил в силу закон «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов», который предусматривает введение в Украине смешанной системы исполнения судебных решений.

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