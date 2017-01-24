В ЕС определились с приоритетами оказания помощи Донбассу в 2017 году. Главная

Приоритетом для Еврокомиссии в 2017 году в предоставлении гуманитарной помощи населению на пострадавших в результате боевых действий территориях на востоке Украины является интеграция усилий правительственных органов и неправительственных организаций. Как сообщает «Укринформ», об этом 23 января шла речь на международной конференции «Человеческое лицо восточного конфликта», которую принял Социально-экономический комитет ЕС.

«На сегодняшний день у нас больше возможности, нежели раньше, чтобы имплементировать в Украине интегрированный подход, который распространялся бы как на подконтрольные правительству территории, а также на не подконтрольные», – заявил представитель департамента Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и гражданской защиты Жан-Луи Брувер.

Он констатировал, что гуманитарная ситуация на территориях восточной Украины остается сложной, драматической и не улучшается.

По словам Брувера, приоритетом ЕС является предоставление гуманитарной помощи наиболее уязвимым и незащищенным слоям населения, особенно тем, которые проживают вдоль линии разграничения и на неподконтрольных украинским властям территориях на востоке Украины.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что именно Евросоюз оказывает Украине наибольшую гуманитарную помощь. В 2016 году ее объем составлял 26,5 млн евро.

Брувер сообщил, что еврокомиссар по гуманитарной помощи и реагированию на кризисные ситуации Христос Стилианидес планирует посетить Украину в середине февраля, что станет очередным четким подтверждением приоритетности Украины для гуманитарной политики ЕС.

Участникам конференции также напомнили о трагических последствиях вооруженного конфликта на Донбассе. В частности, о том, что около 10 тыс. украинцев погибли, 22 тыс. ранены и 3,8 млн людей на востоке Украине нуждаются в немедленной гуманитарной помощи.