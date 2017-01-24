В Славянске заливают ледовый каток (Фото). Новости

В Славянске заливают ледовый каток (Фото)

24.01.17 12:14 6262.com.ua Новости 102

В Славянске заливают ледовый каток (Фото)

К четвергу в одном из центральных дворов Славянска (Донецкая обл.) появится ледовой каток. 

Городское руководство Славянска дало указание залить в одном из центральных дворов ледовый каток. Работы проводятся во дворе между 56 и 60 домом по ул. Васильевской (за зданием общеобразовательной школы №12). 

Воду заливают с помощью гидранта, который был подключен от близлежащего детского сада пожарными. Предварительно с площадки выбрали мусор и землю, однако по краям все же остался грунт. Уже почти сутки здесь течет вода. Когда первый слой подмерзнет, работники зальют второй. 

Ориентировочно в четверг здесь уже можно будет увидеть катающихся жителей города.

 

Источник: Сайт города Славянска

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