Сегодня – вторая годовщина обстрела Мариуполя (Фото, Видео). Главная

24 января 2015 года был обстрелян микрорайон Восточный в городе Мариуполь Донецкой области. Во время обстрела погиб 31 человек. В этом микрорайоне проживало 36 тыс. человек.

Как рассказывают очевидцы событий, в 09:20 начался обстрел из «Градов», который накрыл жилой массив. От прямых попаданий загорелись частные дома, магазины, автомобили, в многоэтажках вылетали окна.

В результате массированного обстрела погиб 31 человек, в том числе двое детей, получили ранения 118 человек, в том числе 7 детей. Снарядами было повреждено 374 объекта, из них – 76 домов повышенной этажности, 209 домов частного сектора, 8 объектов социальной сферы – 3 школы, 4 детских сада и амбулатория ЦПМСП №5, а также 76 объектов коммерческой деятельности. Кроме того, повреждено 2800 кв. м автомобильных дорог; зафиксировано 19 прямых попаданий снарядов в 15 многоэтажных домов.

«Обстрел длился около 35 секунд, но тем, кто оказался в эпицентре событий, казалось, что их жизнь остановилась. В тот день Мариуполь пережил шок, от которого все мы будем отходить еще не один год», – пишет издание mrpl.city.

Вспоминают те события и руководители Донетчины.

«Из личных воспоминаний. Это был страшный январь 2015. Сначала Волноваха, потом – Мариуполь. Сообщение об обстреле Восточного я ​​получил, находясь в обстреливаемом Дебальцево. За несколько часов уже был на месте. И снова запах смерти. Большое количество разбитых окон. Вечером обходил пострадавший микрорайон. И случайно нашли в подвале одного из домов маму с малым Никитой. Они были живы, сильно напуганы, но живы... », – написал глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

«А потом были похороны погибших. Неограниченное количество человеческого горя. Сейчас о трагедии на Восточном еще напоминают отдельные окна-фанеры», – добавил руководитель полиции Донбасса.

Свои комментарии оставил в Facebook также глава военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По материалам: mrpl.city, Громадське радіо

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