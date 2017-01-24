Информацию о тех, кто вернулся в «ДНР», будут передавать «МГБ» и «МВД». Главная

В «ДНР» проводят новую перерегистрацию людей, которые переместились на неподконтрольную территорию. Об этом, как пишет «Громадське радіо», сообщил один из телеканалов НКТ*.

В частности отмечается, что на территорию Харцызска прибыли около 400 человек, которым был раньше присвоен статус «переселенца». Сейчас они этого статуса лишены, поэтому людям необходимо вновь обратиться в «управление труда и социальной защиты» города.

При этом после получения данных этих людей, их списки будут направлены в так называемые «МГБ» и «МВД».

«По всем лицам будет проводиться проверка органами государственной безопасности, а также органами внутренних дел. Проверки будут осуществляться в течение 30 дней. После по результатам проверки будет определяться принадлежность проверки той или иной категории», – рассказала «начальник УТСЗН Харцызска» Татьяна Кейдун.

Также сообщается, что представители «ДНР» придумали 8 новых категорий «переселенцев». Какие именно – не уточняется.

Кроме того Кейдун сообщила, что «переселенцев» планируют проверять раз в 3 месяца.

Сокращения: НКТ – неподконтрольные украинским властям территории