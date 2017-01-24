Энергетикам не позволили обесточить насосную станцию, подающую воду в неподконтрольный Луганск. Главная

Сотрудники «Попаснянского» водоканала не дали 23 января обесточить Петровскую насосную станцию, которая подает воду в неподконтрольный Луганск. Об этом, как сообщает «Радио свобода», рассказал пресс-секретарь «Луганского энергетического объединения» Евгений Наседкин. По его словам, водники пояснили свою позицию тем, что в ближайшее время похолодает, и отключение объекта может привести к аварии. Однако энергетики в конце января все равно планируют обесточить объект из-за значительной задолженности за электроэнергию.

«Данное решение продиктовано отсутствием прогресса в решении проблемы задолженности водоканала. В частности, на данный момент водоканал прекратил едва начавшийся процесс погашения задолженности перед «ЛЭО», при том, что энергетики так и не получили от водников график погашения задолженности. По состоянию на 20 января Попаснянский водоканал должен «Луганскому энергетическому объединению» более 117 миллионов гривен», – рассказал Евгений Наседкин.

В свою очередь, директор «Попаснянского» водоканала Иван Вилков заявил, что работников «ЛЭО» не допустили на предприятие из-за отсутствия санитарных книжек.

«Петровская насосная станция является насосной станцией питьевого водоснабжения. То есть это режимный объект. Поэтому мы, как водоснабжающая компания, пользующаяся правилами санитарного состояния объекта, не имеем права на объект допускать людей, которые не прошли специальный медосмотр», – рассказал Иван Вилков.

Что касается задолженности перед энергетиками, то Вилков надеется, что в ближайшее время придет еще один платеж за поставленную на неподконтрольную территорию воду. И часть этих денег будет перечислена «Луганскому энергетическому объединению».

До конца января обещают погасить еще часть долга, – Гуц

На это надеется и заместитель руководителя Луганской областной администрации Владимир Гуц. По его словам, этот вопрос постоянно обсуждается на заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске и есть информация, что вскоре оплата все же будет.

«Обещают до конца этого месяца какую-то часть перечислить. Ну, вы же понимаете, что сегодня они говорят одно, а завтра другое. Но обещают какую-то часть оплатить», – рассказал Владимир Гуц.

Если же до конца января деньги не поступят, то, по словам Владимира Гуца, энергетиков, скорее всего, ничто не остановит и они отключат объекты водоканала. И подача воды на неподконтрольные территории вновь будет ограничена.

Напомним, энергетики в начале декабря прошлого года полностью обесточили Петровскую насосную и часть объектов Западной фильтровальной станции, которые подают воду на неподконтрольную территорию. Однако в начале января на счета «Попаснянского» водоканала было перечислено 10,5 миллиона гривен в качестве платы за поставки воды. Кто перечислил эти деньги, до сих пор не известно. Однако за счет этих денег была погашена часть задолженности перед энергетиками, и они восстановили подачу электричества на объекты водоканала.

Кроме того, луганское энергетическое объединение (ЛЭО) с 23 января планировало начать отключать от электроснабжения бюджетные организации и учреждения Луганской области. Об этом сообщала пресс-служба ЛЭО. Причина – задолженность бюджетных учреждений перед ЛЭО в размере более 13,5 млн грн.