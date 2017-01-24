Украину включили в список потенциальных продовольственных доноров. Главная

Согласно выводам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО – Украина отнесена к числу государств, которые в перспективе могут стать мировыми продовольственными донорами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия Украины.

«Согласно выводам ФАО, Украина отнесена к числу государств, которые в перспективе могут стать мировыми продовольственными донорами», – цитирует пресс-служба главу министерства Тараса Кутового.

Министр подчеркнул, что для решения мирового продовольственного кризиса и наращивания объемов производства зерна крайне важными являются вопросы восстановления и развития оросительных систем.

«При условии восстановления и развития оросительных систем, Украина будет иметь возможности для наращивания производства зерна до 100 млн тонн в год и для увеличения продовольствия в объемах, достаточных для 400 – 500 млн человек», – уверен Кутовой.