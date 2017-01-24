Власти на местах получили ресурсы, чтобы инвестировать в развитие экономики, – Гройсман. Главная

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает местные власти использовать полученные от децентрализации возможности на развитие местной экономики и привлечение инвестиционных проектов. Об этом глава правительства заявил во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

«Экономическое развитие происходит на местах. Нет виртуальных инвестиций, виртуального экспорта. Все это происходит в реальном селе, городе, области, районе, где создаются новые рабочие места, национальный украинский продукт», – сказал Гройсман.

Премьер-министр отметил, что в результате инициированной им реформы по децентрализации в стране была изменена система финансирования и созданы инструменты, которые позволяют местным властям эффективно решать проблемы на местах и ​​не допускать их возникновения.

Сегодня местные бюджеты выросли в несколько раз. Так, только по результатам прошлого года местные бюджеты выросли на более чем 45 млрд грн. Глава правительства привел примеры бюджетов развития Запорожья, который составляет 1 млрд 600 млн грн, и Львова в размере 1 млрд 800 млн грн.

«Уверяю вас, с момента независимости нашего государства никогда эквивалентного ресурса в таком размере не было на местах. Это колоссальный ресурс для того, чтобы инвестировать в развитие экономики, развитие новых рабочих мест, производство инновационных продуктов. Это ресурсы, которые мы можем направлять в том числе на создание условий развития экономики», – подчеркнул премьер-министр.

«Финансовая децентрализация – тоже инвестиция в создание локальных рабочих мест, развитие локальной экономики. Сегодня у вас есть условия, чтобы создавать индустриальные парки, обеспечивать их всем необходимым, всей инфраструктурой для того, чтобы именно в ваших регионах, городах, областях размещались новые современные предприятия», – отметил Гройсман.

Также на местный уровень были переданы многие полномочия, в частности относительно регистрации бизнеса, имущества.

«Все, что необходимо, чтобы самостоятельно принимать решения, уже на местах. Это означает, что есть инструменты у вас, и ресурсы, финансы, которыми вы можете распоряжаться, и быть успешными», – сказал Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что главная задача на сегодня – обеспечение экономического роста в стране. Также, по его словам, нужно перейти от сырьевого типа экономики и создавать добавленную стоимость в стране. Украина имеет серьезные возможности как по развитию внутреннего рынка, так и возможности по увеличению экспортного потенциала, убежден Гройсман.

В этом контексте премьер-министр напомнил, что правительство создало Офис по продвижению экспорта и Офис привлечения и поддержки инвестиций, которые во взаимодействии с местными властями будут работать над поиском инвестиционных проектов и их сопровождением.

«Пришло время, когда вы на местах будете создавать структуры, которые будут объединены с нашими структурами», – отметил глава правительства и призвал местные власти к дальнейшему диалогу и качественному взаимодействию между структурами государственной власти.

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