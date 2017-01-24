ЕС выделит 800 тыс. евро на ремонт и оборудование ЦПАУ. Главная

Европейский Союз предоставит 800 тыс. евро на ремонт и оборудование Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом, как пишет «Интерфакс-Украина», сообщил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем.
«Если услуги будут предоставляться вовремя, качественно и соответствовать нормативным требованиям, это повысит уровень доверия граждан к центрам и в итоге послужит подтверждением лучшей взаимосвязи между гражданами и государством», – сказал Хагстрем во время подписания меморандумов о сотрудничестве между представителями 14 общин и компанией SKL International, реализующей начальную фазу проекта U-LEAD component «Создание центров предоставления административных услуг и повышение осведомленности населения о местном самоуправлении» в части развития Центров административных услуг, финансируемого ЕС и Шведским агентством международного развития (Sida).
Посол также отметил, что выделенные средства пойдут на ремонт помещений, техническое оборудование для центров, а также на обучение персонала и информирование общественности о деятельности центров.
В свою очередь глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду на то, что как можно больше общин присоединятся к реформе децентрализации в 2017 году.
«Процесс объединения предоставит больше полномочий для решения вопроса, которые действительно важны. При этом уже объединенные общины должны быть подотчетны своим гражданам», – отметил посол.
U-LEAD предусматривает усовершенствование административных услуг на местном уровне и усиление способности реализации политики реформ ключевыми субъектами на национальном, региональном и местных уровнях.
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