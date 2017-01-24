В Краматорске на карантин начали закрывать классы. Новости

Количество заболевших школьников в Краматорске (Донецкая обл.) варьируется от 10 до 14%.
Начальник управления образования Краматорска Марина Мозолева сообщила, что сегодня на карантин закрыто 7 классов.
По сравнению с прошлым карантином изменилась география заболеваемости. Если в тот раз на карантин стали закрывать классы в поселках, то сейчас классы закрыты только в школах центральных частей города.
Управление образование продолжает мониторить ситуацию и ежедневно собирать данные о количестве заболевших.
Источник: КраматорскPost
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