В Краматорске на карантин начали закрывать классы. Новости

Количество заболевших школьников в Краматорске (Донецкая обл.) варьируется от 10 до 14%.

Начальник управления образования Краматорска Марина Мозолева сообщила, что сегодня на карантин закрыто 7 классов.

По сравнению с прошлым карантином изменилась география заболеваемости. Если в тот раз на карантин стали закрывать классы в поселках, то сейчас классы закрыты только в школах центральных частей города.

Управление образование продолжает мониторить ситуацию и ежедневно собирать данные о количестве заболевших.

Источник: КраматорскPost

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