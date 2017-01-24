В Краматорске уже через неделю новые троллейбусы выйдут на маршруты. Новости

В Краматорске новые троллейбусы выйдут на маршруты уже через неделю. Сейчас новые машины проходят обкатку и проверку. Такую информацию сообщил исполняющий обязанности директора Краматорского ТТУ (КТТУ) Сергей Соловей.
По словам руководителя, к понедельнику-вторнику следующей недели троллейбусы уже должны выйти на обслуживание маршрутов. Также персонал КТТУ проходит дополнительное обучение и подготовку к работе с новой техникой.
Напомним, ранее Краматорское ТТУ закупило новые троллейбусы. Машины оборудованы пандусом для инвалидов и имеют низкий подъем для удобства пожилых людей.
Источник: «Краматорск Post»
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