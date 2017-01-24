Украина сократит госдолг, – первый вице-премьер. Главная

Кабинет министров Украины в 2017 году намерен воздержаться от каких-либо эмиссионных действий, и рассчитывает сократить объем государственного долга по итогам года. Об этом, как пишет «Сегодня.ua», сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив в ходе обсуждения среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.

«Мы воздержимся от любых форм эмиссий и рассчитываем на сокращение госдолга», – сказал Кубив.

Кроме того, в Кабмине уверены, что приток прямых иностранных инвестиций по итогам текущего года составит 4,5 млрд долл. против 3,8 млрд долл., привлеченных в 2016 году. Как уточнил замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов, в следующие годы при условии реформ и модернизации экономики приток инвестиций может быть удвоен – до 8 млрд долл. и более.

Напомним, ранее Кабмин опубликовал план приоритетов до 2020 года.

В документе, в частности говорится, что экономический рост должен быть достигнут за счет увеличения экспорта и инвестиций, налоговой и таможенной реформы, дерегуляции, земельной реформы, приватизации, реформирования энергетического сектора и поддержания макроэкономической стабильности путем продолжения фискальной консолидации. Он должен обеспечить новые рабочие места, высокие зарплаты и сокращение бедности.

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