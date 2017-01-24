Финляндия готова помочь в реализации Минских соглашений. Главная

Финляндия готова помочь в реализации Минских соглашений. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Мы поддерживаем украинскую интеграцию и суверенитет и мы осуждаем нелегальную аннексию Крыма. Минские соглашения необходимы, они должны быть удовлетворены так скоро, как только можно будет для того, чтоб могли нормализировать жизнь в Украине и в принципе во всей Европе. Обе стороны должны удовлетворить требование. Финляндия очень хочет помочь, если мы можем как-то помочь в Минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем», - сказал Ниинисте.

Президент Петр Порошенко прибыл сегодня, 24 января, с официальным визитом в Финляндию. Это первый визит президента Украины в Финляндию за последние 11 лет. Программой визита президента предусмотрены встречи с руководством страны.