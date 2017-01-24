В Мариуполе на судоремонтном заводе прошли обыски. Руководство считает, что готовится рейдерский захват. Новости

Руководство и коллектив Азовского судоремонтного завода в Мариуполе (Донецкая обл.) обратились за защитой интересов предприятия к премьер-министру Владимиру Гройсману, генеральному прокурору Юрию Луценко, бизнес-омбудсмену Украины Альгирдасу Шемету, главе Донецкой военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому и мэру Мариуполя Вадиму Бойченко. В настоящее время работа предприятия блокируется. Текст обращения был зачитан сегодня на пресс-конференции для СМИ.

По словам исполнительного директора ООО «Управляющая компания «Мариупольская Инвестиционная Группа», под управлением которой находится Азовский судоремонтный завод, Олега Иванюшенко, в течение минувшего года АСРЗ, который является арендатором целостного имущественного комплекса Судоремонтный завод с переменным успехом вел борьбу с Фондом госимущества Украины. За это время на предприятие было множество визитов правоохранителей, там неоднократно проходили обыски и изымались документы. Однако в конечном итоге ситуация нормализовалась.

К концу 2016 года завод с 3-дневки перешел на полную рабочую неделю и даже повысил сотрудникам зарплату. Однако в последнее время на предприятии вновь начались следственные действия, допросы, опросы, изъятия документации. По мнению руководства предприятия, идет блокирование работы завода. И это при том, что в 2016 году предприятие набрало высокий темп работы: получены заказы, работой обеспечены 1044 человека, средняя зарплата достигла 6 тыс. грн, и с января должна вырасти еще на 1 тыс. грн. Также впервые за последние годы АСРЗ в зимнее время не ушел на вынужденные каникулы, и продолжает сохранять 5-дневную рабочую неделю.

В ходе пресс-конференции было озвучено, что в случае закрытия предприятия более 1000 работников и их семей могут остаться без средств к существованию. Руководство предприятия предполагает, что готовится рейдерский захват завода, но кому это выгодно – ответить затрудняются.

Источник: MRPL.CITY

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