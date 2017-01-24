В Доброполье школьники с отметкой «12» в дневнике могут проехать в автобусе бесплатно. Новости

В городских маршрутных автобусах Доброполья (Донецкая обл.) в силу вступили новые льготы для врачей-педиатров и школьников.

Проект был инициирован при поддержке городского головы Андрея Аксенова. Так, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, детские врачи, которым заранее выдали соответствующие удостоверения, теперь могут ездить бесплатно на общественном транспорте.

И школьников не обошли стороной – в виде поощрения дети могут ездить бесплатно, предъявив водителю отметку «12» в дневнике.

Как сообщил начальник КП «Добргортранс» Александр Марьянский, данная акция продлится до конца 2017 года.

Источник: Сайт города Доброполья

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