В Донецке захватили офис компании Vega. Главная

23 января в неподконтрольном украинским властям Донецке вооруженные люди блокировали работу офиса телеком-оператора Vega. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«23 января 2017 года в офис компании Vega (ЧАО "Фарлеп-Инвест") в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди. Они опечатали оборудование и заставили персонал покинуть помещение. По состоянию на 16:00 23 января 2017 года телеком-оператор технически не может управлять своими активами и информацией на неподконтрольной Украине территории», – сказано в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что компания Vega обратилась в правоохранительные органы Украины с соответствующим заявлением.