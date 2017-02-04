Жители Бахмута против улицы в честь Героя Украины, проголосовали за нейтральное – Защитников Украины. Главная

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) жители улицы «60 лет образования СССР» провели сход граждан и проголосовали за новое название улицы – Защитников Украины.

В процессе декоммунизации этой улицы в течение 2016 года приняли участие жители, активисты, суд, депутаты городского совета во главе с головой, но вопрос так и остается открытым. Но за год участники так и не смогли определиться с названием.

К концу года чаша весов была на стороне общественников. Они продолжали настаивать на патриотическом названии улицы «им. Дмитрия Чернявского», в честь Дмитрий Чернявского – пресс-секретаря Донецкой областной организации ВО «Свобода», который был убит во время столкновений в Донецке 13 марта 2014 года по окончанию акции «За единую Украину». Результаты голосования тогда были 50 «за» имя героя Украины и 5 – за улицу «Защитников Украины».

Но не все жители согласились с таким развитием событий и провели свое собрание. Результат встречи жителей в феврале 2017 года: 64 голоса за «Защитников Украины». Это название, как компромисс, ранее предложил Бахмутский городской голова.

В любом случае окончательное решение будет принято на сессии Бахмутского городского совета, где будет принято во внимание либо точка зрения общественников, либо жителей улицы.

Источник: Знамя индустрии

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