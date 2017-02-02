В 2016 году за помощью к полицейским Донетчины обратились 265 тыс. человек (Фото) . Главная

В 2016 году за помощью в полицию Донецкой области обратились 265 тыс. человек. Это на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Глава Нацполиции в Донецкой области генерал Вячеслав Аброськин с руководителями территориальных подразделений на совещании подвел итоги деятельности полиции за год.

Благодаря превентивной работе уровень преступности снизился: в 2016 году на территории Донецкой области зарегистрировано 27414 преступлений, что на 4,6 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Подразделениями ГУНП в Донецкой области раскрыто 3162 тяжких и особо тяжких преступлений. Из 162 убийств (7 из них совершены на временно неподконтрольной украинским властям территории) подозреваемые задержаны в 139 случаях. К ответственности привлекаются 95% лиц, совершивших тяжкие телесные повреждения, – из 185 фактов раскрыто 175.

Что касается имущественных преступлений, в 2016 году зарегистрировано 162 разбойных нападения (7 – на неподконтрольной украинским властям территории), раскрыто – 117. Из 2028 фактов мошенничества злоумышленники задержаны в каждом восьмом случае.

Прекращена деятельность 12 организованных преступных группировок, к ответственности привлечены 47 человек, причастных к 93 уголовным преступлениям.

Из незаконного оборота изъято 260 гранатометов, 2909 гранат, 524 тыс. патронов и 96 кг взрывчатки. Также изъято 185 кг наркотических веществ.

Зарегистрировано 400 угонов автотранспорта, из них 120 обращений поступило от жителей временно неподконтрольной территории, раскрыт 131 угон.

Глава полиции Донецкой области отметил, что надо работать не только на раскрытие, но и в первую очередь на предупреждение преступлений, проводить профилактические мероприятия, которые не позволят совершать преступления. Так, недоработкой местной полиции генерал назвал взрыв в Славянске, во время которого люди, к счастью, не пострадали.

В зоне боевых действий полиция взяла на себя часть военных и гуманитарных функций, реагирует на все призывы о помощи. Поэтому доверие людей к полиции постепенно увеличивается. Об этом свидетельствует значительное увеличение обращений в полицию. За помощью обратились 265 тыс. граждан, это на 27% больше, чем в 2015 году.

Аброськин отметил работу спасателей и подчеркнул, что у полиции Донецкой области сейчас есть все необходимое для службы в экстренных условиях, чтобы сохранить правопорядок на улицах обстреливаемого города и защитить людей. Создано спецподразделение КОРД, которое имеет на вооружении лучшее оружие и спецтехнику.

Также глава Нацполиции в Донецкой области отметил, что подходит к концу строительство современного Кинологического центра в Мариуполе.