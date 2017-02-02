Мошенники из «ДНР» «помогали» людям избавиться от ипотечных обязательств в Киеве и Одессе. Главная

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему по противоправному переоформлению недвижимости, организованную мошенниками из «ДНР» и их сообщниками на подконтрольной украинским властям территории. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что мошенники подыскивали «клиентов» в Киеве и Одессе, желающих избавиться от ипотечных обязательств или снять обременения, наложенные на недвижимое имущество.

Получив заказ, злоумышленники изготавливали поддельные решения судов с неподконтрольных власти территорий Донбасса, по которым якобы еще с 2014 года никаких финансовых обязательств владельцы недвижимости не несут.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что сообщники на основании фальшивых решений суда регистрировали права собственности на имущество в соответствующих инстанциях Краматорска.

Затем уже «полноценные» собственники имущества перепродавали его своим родственникам.

Общий размер ущерба, нанесенного злоумышленниками юридическим и физическим лицам, превышает 8 млн грн.

По данным СБУ, в состав преступной группировки входят бывший начальник регистрационной службы одного из управлений юстиции и сотрудники юстиции Донецкой области. Все они «трудоустроены» в «ДНР».

Одному из злоумышленников, который отвечал за поиск клиентов, объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. Ведется следствие.

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