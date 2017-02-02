Сводка из зоны АТО за 1 февраля: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 67 раз открывал огонь по украинским позициям, двое украинских военнослужащих погибли, 10 – получили ранения, 4 – травмированы. Об этом утром 2 февраля сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из 152 и 122-миллиметровой артиллерии противник обстрелял Крымское и Врубовку, из минометов – Катериновку, Новозвановку, Троицкое и Попасную, а из стрелкового оружия – Крымское.

На мариупольском направлении противник из РСЗО БМ-21 «Град» и 122-миллиметровой артиллерии вел огонь по Водяному. По Красногоровке стрелял танк, 122-миллиметровая артиллерия, 120 и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Из 122-миллиметровой артиллерии, минометов обстреляны Гранитное, Богдановка и Широкино. По Марьинке и Чермалыку противник вел огонь из минометов различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Широкино, Новотроицкое, Новомихайловка и Новогригорьевка.

На донецком направлении за прошедшие сутки противник продолжал обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 «Град», 152 и 122-миллиметровую артиллерию, танки. Из артиллерии разных калибров противник вел огонь по Верхнеторецкому.

В «ДНР» заявляют, что «с 18:00 до 02:30 ВСУ обстреливали поселки Александровка, Трудовские на западе Донецка, Крутая Балка Ясиноватского района, Железная Балка, Зайцево, Михайловка под Горловкой, окраины Докучаевска, села Новоласпа, Белая Каменка Тельмановского района, Саханка, Ленинское, Коминтерново Новоазовского района. С позиций украинских подразделений было выпущено 255 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм».

По данным «ДНР», «двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Оба пострадавших госпитализированы».

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции "ЛНР". Из минометов калибрами 120 мм и 82 мм велся огонь по району Первомайска».