В Славянске за неделю выявили 6 больных туберкулезом. Новости

Жители Славянска (Донецкая обл.) стали чаще болеть туберкулезом. Неутешительный диагноз был поставлен медиками 6 обратившимся на прошлой неделе.

Как рассказала в ходе очередного аппаратного совещания главный специалист эпидотдела горрайонной СЭС Славянска Галина Шишова, из-за несвоевременного прохождения осмотра и, как следствие, – диагностики, заболевание запускалось и перерастало в опасную форму.

По словам Шишовой, ни в коем случае нельзя пренебрегать флюорографическим обследованием. Не стоит забывать об этих простых правилах и руководителям предприятий.

«Руководителям предприятий необходимо следить за своевременным прохождением профосмотра сотрудниками», – отметила она.

Источник: Деловой Славянск

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