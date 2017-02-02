Оперативная ситуация в Авдеевке на утро 2 февраля. Главная

Отдел коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области сообщил о ситуации в прифронтовой Авдеевке по состоянию на 9:00 сегодня, 2 февраля.

Отмечается, что утром, в 3:40 представители НВФ нанесли новые артудары по городу. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет. Известно, что в результате обстрела разрушены 6 домов. На местах обстрелов работают полицейские, следственно-оперативные группы документируют последствия артудара, оказывают населению необходимую помощь.

Сообщается о попаданиях по следующим адресам:

Ул. Франко, 15 – от взрыва снаряда загорелся гараж. Спасатели тушили пожар;

Ул. Франко, 17 – снаряд попал в крышу;

ул. Парковая, 8 (ранее Фурманова);

Ул. Колосова, 223;

Чернышевского, 17;

Нечаева, 16 (автомагазин) – разрушен 2 этаж;

Абрикосовая, 13;

Чепижного, 18 и 20.

По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, сейчас в городе тихо.

Напомним, Авдеевка находится под обстрелами с 29 января.