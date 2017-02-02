Порошенко намерен провести референдум по вступлению в НАТО. Главная

Президент Украины Петр Порошенко намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО. Об этом, как сообщает DW.com, президент Украины заявил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном сегодня, 2 февраля, газетой Berliner Morgenpost. Порошенко заявил о «необходимости НАТО» и сообщил, что, если украинцы проголосуют за вступление страны в альянс, он сделает все возможное для этого. «4 года назад лишь 16% жителей поддерживали вступление в НАТО. Сейчас таких 54%», – сказал президент Украины.

Помимо этого Порошенко подчеркнул, что «гордится» быть президентом страны, в которой более 70% жителей поддерживают Евросоюз. «Во времена Brexit и правых популистов это впечатляет», – заметил он. Президент считает, что его страна находится на правильном пути для выполнения всех условий, требуемых при вступлении в ЕС. Порошенко полагает, что Европе «следует понимать, что с Украиной она будет более безопасной, более надежной и более счастливой».