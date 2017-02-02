В Авдеевке возобновила работу одна из школ. Главная

Сегодня, 2 февраля, возобновился учебный процесс в одной из школ прифронтовой Авдеевки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

«В 9:00 в ООШ №7 Авдеевки началось обучение. Сюда пришли учителя и ученики из других школ», – написал Жебривский.

Руководитель Донецкой ОВГА также отметил, что благодаря Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ), температура теплоносителя в теплосетях города составляет 55 градусов, что позволяет поддерживать в помещениях температуру около 17 градусов тепла.

Жебривский также добавил, что в город подается вода, работает канализационно-насосная станция. Военные подразделения Гражданско-военного сотрудничества ВСУ вместе с коммунальщиками города помогают восстанавливать поврежденные обстрелами дома.

«Утром выезжал с коммунальщиками и военными в старую Авдеевку. В результате вчерашнего обстрела там повреждено (повреждение различного характера) 52 дома», – резюмировал губернатор.