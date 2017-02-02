Стороны доказали, что они могут остановить огонь, – Хуг. Главная

Замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться достигнутых ранее договоренностей. Об этом говорится в Facebook ОБСЕ, сообщает «Голос Столицы».

«Стороны доказали, что они могут остановить огонь, если они того хотят. Я не хочу спекулировать, ситуация непредсказуема и нестабильна пока. И это цена того, что "ДНР" и ВСУ не справились с отводом тяжелого вооружения, а также по той причине, что огневые точки находятся очень близко. Это две основные причины текущей нестабильности, поэтому мы призываем стороны, чтобы они прежде всего отвели вооружение, которое необходимо отвести. И чтобы было увеличенное расстояние от позиций», – сказал Хуг.

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