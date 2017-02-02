Из-за блокады ж/д сообщения химпредприятие в Рубежном останавливает производство серной кислоты. Главная

Блокада железнодорожных путей, соединяющих неподконтрольные украинским властям территории с остальной частью страны, крайне негативно сказывается на работе градообразующего предприятия в Рубежном (Луганская обл.) – Научно-производственного предприятия «Заря». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По словам представителя руководства «Зари» коммерческого директора Алексея Зугана, из-за незаконных действий активистов акции по блокаде предприятие не имеет возможности отгружать готовую продукцию, которая должна быть доставлена, к примеру, на Алчевский металлургический комбинат. В свою очередь, НПП «Заря» не может получить уголь, который нужен для генерации пара, необходимого в технологическом процессе.

«Ситуация на нашем предприятии достаточно критическая. С завтрашнего дня одно из сернокислотных производств останавливается, так как хранилищный парк исчерпан. На неподконтрольной территории «зависло» порядка 20 цистерн, необходимых для дальнейшей выгрузки продукции НПП. Если так будет продолжаться, дальше будет останавливаться основное производство. Понятно, что это крайне нежелательно, так как ведет к невыполнению договорных обязательств. При этом многие контракты у нас с зарубежными партнерами. НПП «ЗАРЯ» – производственное предприятие. Мы вне политики. Обеспечиваем жителей региона рабочими местами, исправно платим государству налоги и обеспечиваем поступление валютной выручки», – заявил Зуган.

Он также призвал организаторов и руководителей блокады искать выход в спорных вопросах исключительно в правовом поле.

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