«Параллель» продолжит поставлять топливо в прифронтовые города. Главная

Компания «Параллель» намерена продолжать стабильные поставки топлива в прифронтовые регионы Украины, несмотря на обострение ситуации и активизацию боевых действий на данных территориях. Так, сейчас наиболее близко к территории боевых действий расположены АЗС сети «Параллель» в Горняке, Селидово, Курахово, Новотроицком и Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам сотрудников этих АЗС, последние несколько дней в указанных городах сохранялась напряженная обстановка, в ночное время воздух содрогался от мощных звуков боев в близлежащих Авдеевке, Марьинке, Еленовке, Майорске.

«Сейчас важно сохранить функционирование инфраструктуры городов и сел вблизи линии соприкосновения, в том числе обеспечить стабильность поставок топлива, без которого нормальная жизнь просто невозможна. Поставки продовольствия, оказание срочной медицинской помощи, выезд экстренных служб, эвакуация жителей – все это привязано к топливу. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы поставки топлива в приближенные к фронту города оставались стабильными», – подчеркнула Елена Хилиенко, генеральный директор компании «Параллель».

Отмечается, что автозаправочные комплексы и мини-маркеты «Параллели» сейчас работают в круглосуточном режиме, поставки топлива ведутся в рамках согласованных графиков, при этом ситуация усиленно мониторится. Маршруты поставок бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на АЗС и в адрес оптовых клиентов оперативно корректируются с учетом текущей обстановки на местах. В компании проводятся дополнительные инструктажи среди персонала с целью обеспечения безопасности как сотрудников, так и клиентов компании.