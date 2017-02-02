Мариуполь, Покровск и Бахмут лидируют по уплате налогов в Донецкой области. Новости

За первый месяц 2017 года налогоплательщики Донецкой области в сводный бюджет страны перечислили 1 млрд 62 млн грн, что на 36% больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Донецкой области.

Основная часть, а именно 59% от общего сбора сводного бюджета занимают поступления в местные бюджеты Донетчины. В частности, средства, которые будут направлены на решение проблем и развитие региона, составили 627 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления увеличились на 207 млн грн.

В Государственный бюджет Украины с начала 2017 года бизнес Донетчины направил более 435 млн грн, что на 180 млн грн больше, чем в прошлом году.

Бесспорным лидером в наполнении бюджетов среди фискальных органов Донецкой области остается Мариупольская ОГНИ. За январь в бюджет страны мариупольцы направили более 299 млн грн.

2 место по итогам января текущего года занимает Покровская ОГНИ, специалисты которой обеспечили сбор налогов в сумме 152 млн грн.

Тройку лидеров на этот раз закрывает Бахмутская ОГНИ с общим сбором в сводный бюджет более 132 млн грн.

Как утверждают в ГФС, значительное повышение уровня поступлений произошло благодаря налаженной работе фискальных органов области с налогоплательщиками. Кроме того, постоянное совершенствование электронных сервисов ГФС и функционирование системы электронного администрирования НДС, безусловно, способствует созданию комфортных условий для ведения бизнеса, тем самым обеспечивая высокий уровень уплаты налогов.

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