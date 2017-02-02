Под Авдеевкой вновь обстреляли бригаду энергетиков. Главная

Бригада энергетиков ДТЭК вновь попала под обстрел. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

«Опять обстреляли энергетиков ДТЭК, несмотря на наличие патрулей ОБСЕ, несмотря на все письменные гарантии обеих сторон о том, что будет соблюдаться режим тишины. Бригады эвакуированы», – написал Магомедов.

Напомним, 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу.