В Украине озвучили последствия отказа МВФ от предоставления транша . Главная

В украинском правительстве транш от МВФ ждут с января. В Фонде обещают провести заседание по Украине только после обновления меморандума о сотрудничестве. Ожидается, что в условиях документа будут пункты о повышении пенсионного возраста и открытии рынка земли. Об этом пишет «Сегодня.ua».

«Скорее всего, организация будет более прагматичной и продолжит сохранять свою зависимость от основного акционера МВФ (США – авт.). А Международный валютный фонд – это необычная демократическая организация, где одна страна – один голос. В МВФ вес голоса страны зависит от ее части в капитале Фонда, а доля США составляет 16,5%. Пакет из 15% дает возможность блокировать любое решение», – говорит исполняющий директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Если Международный валютный Фонд решит приостановить сотрудничество с Украиной, стране придется истощать золотовалютные резервы.

«Если МВФ не даст транш, то стране придется брать деньги из золото-валютного резерва, который сейчас составляет 15,5 млрд долл. – из них 4 млрд долл. – чистый резерв, остальное – деньги МВФ. Украина сможет взять эти 4 млрд долл., но это только отсрочивание масштабного кризиса. Потом придется выходить на внешние рынки за кредитами самостоятельно, под большие проценты», – добавляет он.

Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что более важно само продолжение сотрудничества с МВФ, поскольку от него зависят финансовые рейтинги страны и сотрудничество с другими кредиторами и инвесторами.

«От этого транша зависит сотрудничество с другими европейскими партнерами – ЕБРР, Европейским инвестиционным банком – они все следят за действиями МВФ. Если сотрудничество Украины и Фонда продолжится, то они спокойней будут работать с нами. Непредоставление транша еще раз понизит Украину в финансовых рейтингах и приблизит к потенциальному дефолту», – говорит Новак.

Международный валютный фонд открыл четырехлетнюю программу финансовой поддержки Украины в 2015 году на 17,25 млрд долл. После первого транша в 5 млрд долл., Украина получила с небольшой задержкой второй транш на 1,7 млрд долл. в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза из-за невыполнения ряда условий, а также политического кризиса и смены правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом (в апреле 2016 года) переговоры о продолжении финансирования возобновили, однако МВФ решил выделить третий транш в размере 1 млрд долл. только в середине сентября. По новому графику финансирования, дальнейшее выделение кредитов планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности.

Фото: 112.ua