На Луганщине чиновница оформляла биометрические загранпаспорта за 2 тыс. грн (Фото). Главная

В Луганской области правоохранительными органами была задержана в связи с получением взятки начальник городского отдела Государственной миграционной службы в одном из районных центров. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Было установлено, что женщина за содействие в ускоренном оформлении биометрического загранпаспорта потребовала от местного жителя 2 тыс. грн.

Оперативники СБУ задержали начальницу отдела на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

В этой связи открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Фото пресс-центра Службы безопасности Украины