Ветераны АТО перекрыли ЖД-переезд под Бахмутом. Главная

Ветераны АТО в рамках блокады неподконтрольного Донбасса перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. Об этом сообщается на странице Штаба блокады в Facebook.

«Сегодня силами ветеранов, общественных активистов и волонтеров был перекрыт железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области. Сейчас устанавливается палатка на редуте. К акции присоединились военные побратимы из разных городов и областей Украины, волонтеры и активисты», – сказано в сообщении.

Фото: Facebook Штаба блокады

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