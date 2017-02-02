Ветераны АТО перекрыли ЖД-переезд под Бахмутом. Главная

Ветераны АТО в рамках блокады неподконтрольного Донбасса перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. Об этом сообщается на странице Штаба блокады в Facebook.
«Сегодня силами ветеранов, общественных активистов и волонтеров был перекрыт железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области. Сейчас устанавливается палатка на редуте. К акции присоединились военные побратимы из разных городов и областей Украины, волонтеры и активисты», – сказано в сообщении.
Фото: Facebook Штаба блокады
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