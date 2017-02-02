В Авдеевке 1,5 тыс. детей школьного возраста и около 300 дошкольников, – Зубко. Главная

В Авдеевке сегодня находится 1,5 тыс. детей школьного возраста, а также около 300 детей – дошкольного. По поручению премьер-министра Украины определена школа, где будут проводиться занятия в дневное время, а также организован лагерь, где будет возможность работать с детьми. Об этом сегодня на заседании правительства рассказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

«Самое главное сегодня – это психологическое состояние людей, которые живут в условиях постоянных обстрелов. Но они продолжают ходить на работу, воспитывать детей. Обидно от того, что, когда мы открываем новые школы и детсады в других областях и показываем успехи реформы децентрализации и местного самоуправления, мы не можем это сделать на территориях возле линии соприкосновения для того, чтобы и там люди почувствовали изменения в стране», – отметил Зубко.

Также он сообщил, что в Авдеевке дополнительно обеспечен подвоз бутилированной воды из Днепропетровской области.

«Это еще одно мероприятие гуманитарной помощи от областных и местных администраций, а также центрального уровня», – добавил министр.

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