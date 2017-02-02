Переселенцы едут в Европу в поисках работы. Инфографика. Главная

Война на Донбассе стала причиной новой волны трудовой миграции украинцев. К тем, кто привык работать на территории Европы, присоединились жители восточных областей Украины, в том числе и переселенцы. На сегодняшний день почти 30% из тех, кто ждет оформления визы в Польшу и Чехию – выходцы из Донбасса. Об этом сообщила учредитель киевской компании по оказанию юридических услуг Наталья Зиневич.

22-летняя Татьяна уехала из Луганска (в данный момент неподконтрольная украинской власти территория) еще в конце июня 2014 года. «В Киев я поехала сразу, как только получила диплом в колледже. К счастью, проблем с работой не возникло. Сначала занималась фрилансом, а в октябре 2016 года стала сотрудником юридической компании», – рассказала Татьяна.

Несмотря на то, что в столице девушке из Луганска удалось, как она считает, неплохо устроить свою жизнь, мечты об отъезде за границу сохранялись.

Сейчас наибольшим спросом среди украинцев, едущих за границу, пользуется Польша. «Насколько мне известно, в Польше хорошо относятся к рабочим из Украины, независимо от того – из западных они областей, центральных или восточных. Главное – чтобы эти люди хотели работать», – отметила Наталья Зиневич.

В частности, страны ЕС заинтересованы в специалистах рабочих специальностей. Например, сварщики и электрики.

Между тем, среди 10 самых высокооплачиваемых профессий в Польше: программисты, менеджеры и инженеры.

27-летний Виталий из Полтавской области год проработал в Польше. Выезжал за полугодовой рабочей визе, а потом подал документы на оформление «Карты побуту» – документа, который позволяет иностранцам свободно жить и работать в Польше. «В Польше к украинцам относятся очень хорошо, им нравится, как мы работаем», – рассказал Виталий. Он доволен своей работой. В данный момент мужчина находится в отпуске в Украине, но уже скоро снова отправится за границу – на этот раз работать на СТО в польском Вроцлаве.

По информации миграционной службы Украины, более чем две трети украинцев в Польше работают на рабочих специальностях.

Как получить «Карту побуту» с трудоустройством в Польше:

найдите работодателя в Польше, готового заключить с вами трудовой договор на один год и более;

если у вас нет такого работодателя, обратитесь в компанию, которая помогает в решении юридических вопросов для выезда за границу;

заключив договор на получение «Карты побуту» в Польше, вы попадаете в очередь на подачу документов;

документы необходимо подавать в Варшаве. Сразу после этого можно оставаться жить в Польше.

через 4 месяца получите вашу 3-летнюю «Карту побуту».

Источник: ТК «ДоТеБе»

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