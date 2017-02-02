В Марьинке из-за обстрелов закрыли две школы. Главная

Около 8:30 из минометов были обстреляны окрестности прифронтовой Марьинки. Повреждено здание по ул. Красноармейской. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В результате прилета мины на дорогу в доме выбиты окна. Об этом сообщила в полицию местная жительница. Женщина не пострадала.

Сейчас на месте работает полиция. Правоохранители документируют повреждения и обходят улицы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Также во время утреннего обстрела в одном из частных домов по ул. Первомайской произошел пожар, в котором погибли 98-летняя женщина и 7-летний ребенок. На место срочно прибыли сотрудники Марьинского отделения полиции и спасатели. Как выяснилось, пожар произошел из-за неисправной печи. Люди погибли от угарного газа.

Противник открыл огонь в то время, когда дети только пришли в школу. Ученики школы №2, которая находится вблизи линии разграничения, были спущены в укрытие. Сейчас учебный процесс в обеих школах Марьинки приостановлен, детей отдали родителям. Предварительно обучение будет возобновлено в понедельник, 6 февраля.

Около 11:30 в Марьинке ранена женщина, 1961 года рождения. Сейчас пострадавшая находится на лечении в Кураховской городской больнице. Штаб Рината Ахметова отправит для нее медикаменты.

Из-за обстрела на улице была перебита линия электроснабжения, 15 домов остались без света. Электричество будет восстановлено в течение часа.

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