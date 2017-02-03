Облавтодор Донеччины изменил точку дислокации. Новости

Служба автомобильных дорог в Донецкой области изменила свое местонахождение: из Покровска (до переименования Красноармейск) организация приехала в Краматорск. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Так, с 1 февраля организация находится по адресу: г. Краматорск, ул. Уральская, 12, приемная – кабинет № 426 (4 этаж).

Для электронной корреспонденции указан адрес: sad@dn.ukravtodor.gov.ua.

Об изменении номеров телефонов обещают сообщить дополнительно.

Организация относится к сфере управления Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).