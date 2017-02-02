В 2016 году линию разграничения пересекли почти 8 млн человек. Пик нагрузки на КПВВ пришелся на август. Новости

В 2016 году линию разграничения пересекло почти 8 млн человек. Об этом сообщает общественная организация «Фундация.101».

Такие данные общественники получили, анализируя информацию от Государственной пограничной службы Украины о пересечении линии разграничения в 2016 году. Они определили общее количество пересекающих линию столкновения в год, а также динамику перемещения лиц, выехавших или въехавших на неподконтрольную украинским властям территорию.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году линию разграничения на Донбассе пересекло практически на 4 млн человек больше – 4,052 млн против 7,915 млн соответственно.

Пик нагрузки на КПВВ в прошлом году пришелся на август. Общее количество людей, которые пересекли линию соприкосновения в этом месяце, была выше отметки в 400 тыс. человек (выехали из неподконтрольной территории 428 тыс. человек, а въехали 449 тыс. человек). А вот в 2015 году пик нагрузки на КПВВ пришелся на декабрь (выехали 321 тыс. человек, въехали – 365 тыс. человек).

Что касается динамики пассажиро-транспортного потока, куда больше двигаются люди – уезжают из неподконтрольной территории или въезжают на неподконтрольную территорию, то каждый месяц она разная. Например, в январе-феврале 2016 года больше людей направлялось в сторону подконтрольной территории, однако следующие два месяца – наоборот. В мае, июне и июле снова выросла тенденция на выезд, тогда как в конце лета и в начале осени ощутимо увеличилось число тех, кто возвращался на неподконтрольную территорию.

Примечательно, что в октябре прошлого года разница между теми, кто выезжает из НКТ*, и теми, кто въезжает на нее, небольшая, а уже в ноябре показатели вообще сравнялись. В последний месяц года было зафиксировано существенное увеличение количества тех, кто направлялся на НКТ: разница составила более 30 тыс. человек.

Общим для 2015 и 2016 годов является рост пассажиро-транспортного потока во второй половине года.

НКТ* – временно неподконтрольная украинским властям территория

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