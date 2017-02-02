Пока на линии фронта идут ожесточенные бои, в Краматорске запускают фейерверки. Новости

В ночь на 2 февраля в 00:39 в колл-центр «102» поступил звонок от анонима с сообщением о том, что на центральной площади Краматорска происходит фейерверк. Об этом сообщает Краматорское отделение полиции Донецкой области.

«На место происшествия сразу был направлен экипаж патрульной полиции. Прибыв, патрульные проверили прилегающую территорию, однако ни людей, ни пиротехники не обнаружили. Однако руководство полиции при согласовании с местной прокуратурой принято решение о внесении данного события в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что участковые полицейские вместе с оперативниками осуществили поквартирный обход и осмотр прилегающей территории с целью поисков свидетелей и лиц, причастных к происшествию.

«Считаю недопустимым и циничным факт празднования с запуском фейерверков в прифронтовом городе во время обострения ситуации в Донецкой области и Украины», – отметил начальник Краматорского отдела полиции Виталий Максимов.

Как сообщает «КраматорскPost», жители города в соцсетях также активно отреагировали на ночное происшествие:

Валерия Пимкина: «00:39 на площади салют. Большой, …, дорогой салют. Вот это верх цинизма»;

Anna Aladeva-Kush: «Я с перепугу хотела детей будить и в подвал . Думала обстрел Краматорска начался»;

Юрий Трембач: «Я думаю событие было достаточно хорошо слышно и видно всем патрулям в округе. Да и горотдел прослушал не слабее».

Фото Краматорского отделения полиции Донецкой области