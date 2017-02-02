Жители Мариуполя просят власти открыть нудистский пляж . Новости

В Мариуполе хотят легализовать отдых нудистов и превратить лучший городской пляж в п. Песчаный в нудистский. Данная инициатива предложена через Единую систему городских петиций.

«Предлагаем узаконить место отдыха нудистов за п. Песчаный в сторону п. Рыбацкое посредством установки предупреждающих табличек, как это делается в странах Европы», - сказано в сообщении.

Автор обращения к властям – Максим Шпак. До конца сбора подписей осталось 89 дней, пока что автора поддержали два человека.

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