В Покровске уволили сотрудника прокуратуры, устроившего стрельбу в кафе. Главная

На Донетчине из органов прокуратуры был уволен водитель, который совершил хулиганские действия в одном из кафе города Покровска (до переименования Красноармейск). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что сотрудник прокуратуры 29 января, находясь в кафе в центре Покровска в компании из семи взрослых мужчин, устроил стрельбу.

Испуганные сотрудники кафе вызвали полицию, но, по их же словам, ни сам стрелявший, ни кто-либо другой задержан не был. Все происходившее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В мужчине с пистолетом собственники кафе узнали водителя Красноармейской местной прокуратуры.

По словам персонала, эта группа мужчин часто наведывалась в кафе. Обычно компания не спешила уходить даже после 23:00, после закрытия заведения, засиживаясь до полуночи – 2 часов ночи, и нередко создавая конфликтные ситуации. Все это время их вынуждены обслуживать: сотрудницы кафе – молодые девушки, поэтому никто из них не решался противостоять группе мужчин.

По словам обслуживающего персонала, после инцидента в кафе приходили представители группы «улаживать ситуацию». Один из них даже заходил вместе со следователем.

Собственники заведения рассказали, что случившееся 29 января – уже не первый инцидент с участием этой компании. В октябре прошлого года один из ее участников на почве внезапно возникшей агрессии разбил в кафе ноутбук и в приступе гнева избил хозяина. Тогда также было написано заявление, однако собственники заведения пошли на мировую.

По факту стрельбы 29 января сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Досудебное расследование проводится следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Следствие продолжается. Сообщается, что прокуратура будет настаивать на всестороннем и объективном расследовании указанного уголовного преступления.

В ведомстве напомнили, что ранее из органов прокуратуры Донецкой области уволили прокурора Славянской местной прокуратуры, который не остановился по требованию работника полиции на блокпосту, из-за чего последний был вынужден применить огнестрельное оружие путем осуществления предупредительных выстрелов в воздух.

По материалам ТК «Орбита», пресс-службы прокуратуры Донецкой области