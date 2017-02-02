Москаль предложил, как вернуть электричество в Авдеевку. Главная

Экс-глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль предложил свой способ того, как без риска обстрелов со стороны НВФ* дать возможность ремонтникам восстановить поврежденные коммуникации в Авдеевке. Об этом Геннадий Москаль написал на своей странице в Facebook.

Москаль рассказал, что когда он в 2014-2015 годах возглавлял Луганскую ОВГА, населенные пункты Луганщины неоднократно оказывались в ситуации подобной той, в которой в настоящее время находится Авдеевка.

«Мы тоже сначала свято верили в ОБСЕ, координационную группу по вопросам прекращения огня и так далее. Один раз представители ОБСЕ даже договорились с боевиками, что те пустят на нейтральную территорию у Трехизбенки наших ремонтников для восстановления перебитого обстрелами газопровода и линий электропередачи (ЛЭП). Зимой 2014-го люди там замерзали без света и тепла! Но как только ремонтники вышли к месту повреждения, казачки так называемого Всевеликого войска донского открыли по ним огонь из минометов и стрелкового оружия. Людей удалось вывезти только благодаря бронетехнике 24-й бригады с Яворова. Во время других таких «договоренностей» ремонтники неоднократно попадали под огонь и получали ранения или даже погибали. Поэтому мы перешли к другой тактике», – пишет Геннадий Москаль.

Тактика, по словам Москаля, заключалась в следующем: если представители НВФ выводили из строя линию электропередач, то в ответ перекрывалась подача воды, электричества или газа на неподконтрольную территорию. В результате, как отмечает Москаль, уже через несколько часов представители неподконтрольных территорий по собственной инициативе выступали с предложением обеспечить «режим тишины» и отремонтировать поврежденные коммуникации.

«Луганская область (так же, как и Донецкая) имеет общие коммуникации с оккупированной территорией. И как только боевики перебивали наши ЛЭП, мы в ответ перекрывали воду, газ или свет в «ЛНР». Через несколько часов их переговорщики сами выходили на нас и гарантировали полное прекращение огня до восстановления коммуникаций и даже отправляли на нейтральную территорию своих ремонтников. Мы применяли эту тактику неоднократно и даже не беспокоили по этому поводу высшее руководство государства. Скажу по опыту, что надежды на добрую волю боевиков, Россию, Минск или ОБСЕ — бесполезны. Другого выхода, чем перекрыть им коммуникации, нет. Рядом Донецк, и они очень быстро почувствуют, что такое жить без воды или света. Это наиболее проверенный способ, который всегда действует!», — резюмировал Москаль.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования

Фото: politeka.net

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