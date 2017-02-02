Харьков отправил в Авдеевку 20 тонн гуманитарной помощи (Фото). Главная

В Донецкую область для оказания помощи жителям Авдеевки из Харькова сегодня, 2 февраля, был отправлен гуманитарный груз, передает «Сегодня.ua».

Как сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Марк Беккер, автоколонна с гуманитарной помощью состоит из 2 КамАЗов, 2 ГАЗелей и бензовоза. В составе груза – более 20 тонн продуктов: мука, макаронные изделия, крупы, сахар, овощи, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, а также тушенка, колбасные изделия, растительное масло, сыры, питьевая вода.

Кроме того, в Авдеевку отправили лекарства и перевязочные материалы, а также мыло и средства для стирки.

«Отправляем 10 дизель- и бензогенераторов и столько же единиц теплоэлектрообогревателей. Передаем 10 тонн дизельного топлива и 10 тонн бензина. К пятнице изготовим по их заказу и привезем 10 кубов пиломатериала», – добавил замгубернатора Харьковщины.

В Харьковской ОГА уточнили, что необходимые продукты собрали буквально за считанные часы. К процессу подключились предприятия и фермы из всех районов области. Грузить гуманитарную помощь для жителей Авдеевки помогали курсанты местного университета воздушных сил.

Фото пресс-службы Харьковской областной государственной администрации