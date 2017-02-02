Опрос трудовых мигрантов-украинцев: в ЕС – ощущение второсортности, в России – плохие жилищные условия. Новости

Те из украинцев, которые поработали за границей, пока не видят перспектив в трудоустройстве на Родине. Таковы данные социологического исследования, которое по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству провела Социологическая группа «Рейтинг», опросив украинцев, которые имели опыт работы в других странах в течение последних 5 лет.

Треть опрошенных работали за рубежом в 2016 году, четверть – в 2015 году, в то же время, каждый пятый – 5 лет назад. Почти треть (31%) находились на работе за границей около полугода, 21% – несколько месяцев, 15% – более года, по 14% – до года или несколько лет, 5% – не дали ответа на этот вопрос.

Более всего опрошенных выезжали на работу в Польшу – 36%, на втором месте Россия – 25%, по 5% работали в Чехии и Германии, 3% – в Италии, остальные – в других странах, в основном, Западной Европы. Почти 30% респондентов отказалась отвечать на этот вопрос. Среди жителей Запада и Центра Украины большинство работали в Польше, на Юге и особенно на Востоке – в России.

Среди украинцев, кто работал за границей в течение последних 5 лет, большинство (77%) выезжали на сезонные работы, только 15% работали на постоянной основе, 7% – имели другой тип работ. Среди тех, кто работал в странах ЕС, несколько больше работающих на постоянной основе, чем среди тех, кто работал в России. Также на постоянной работе работало больше женщин и респондентов с высшим образованием.

35% опрошенных работали за рубежом официально, 61% – неофициально, 4% – не ответили. Больше всего тех, кто работал официально за рубежом среди работников с Востока Украины (44%), меньше всего – с Юга (27%). Среди тех, кто работал в странах ЕС, вдвое больше официально работающих (36%), чем среди тех, кто работал в России. Больше официально оформленных на работу среди старших респондентов и тех, кто имеет высшее образование.

Среди тех, кто работал за границей, ответы по видам деятельности распределились следующим образом:

почти половина работали в сфере строительства и ремонта – 43%;

на сельскохозяйственных работах –23%;

работа по дому – 10%;

имели опыт работы в IT, уходе за детьми, ресторанном бизнесе (повара, официанты, уборка) – по 3%;

работали в гостиничном бизнесе, офисными работниками, медицинским персоналом – по 2%;

работали уборщиками и в сфере услуг (парикмахеры, массажисты, мастера) – по 1%.

В России были задействованы большинство тех, кто работал в сфере строительства, тогда как в странах ЕС работали больше на сельскохозяйственных работах и в сфере работы по дому.

Большинство опрошенных довольны уровнем заработка, который получали, работая за рубежом (19% – очень довольны, 62% – скорее довольны). Больше всего недовольных размером заработка на Востоке страны.

18% опрошенных лично сталкивались со случаями мошенничества в Украине при оформлении официальных документов для трудоустройства за рубежом, 78% – не сталкивались, 4% – не определились.

Треть (31%) опрошенных лично сталкивались с несоответствием между заявленными условиями трудоустройства и теми, что получили на месте работы за границей, 58% – не сталкивались, 11% – не ответили на этот вопрос.

Среди проблем с которыми чаще всего сталкивались респонденты при работе за рубежом, опрошенные отметили:

языковой барьер и ощущение второсортности – по 27%;

отсутствие договора с работодателем – 22%;

плохие жилищные условия и проблемы с медицинским обеспечением – 18%;

неоплачиваемая сверхурочная работа – 13%;

отказ в оплате работы – 11%;

дискриминация по национальному признаку – 8%;

проблемы с правоохранителями – 6%;

проблемы с рэкетом и криминалом – 2%.

В то же время более трети (38%) отметили, что они не имели никаких проблем во время работы за рубежом.

Ощущение второсортности (33%), языковой барьер (39%) и проблемы с медицинским обеспечением (30%) преобладали как проблема среди тех, кто работал в странах ЕС, тогда как для тех, кто работал в России, на первом месте – плохие жилищные условия (30%), затем – отсутствие договора с работодателем (27%). Больше половины тех, кто работал в России, не имели никаких проблем, тогда как среди тех, кто работал в странах ЕС, таких только 30%.

Большинство (71%) «заробитчан» хотели бы в будущем снова работать за границей, 11% – скорее не хотели бы, 5% – однозначно не хотели бы, 13% – не определились.

Наибольшее количество респондентов хотели бы работать в Германии (23%) и Польше (22%), около 10% – в Италии, США, Англии, по 6-7% – в Чехии и России. 18% не определились.

Опрос проводился 1-10 декабря 2016 года. Аудитория опроса – респонденты, которые работали за рубежом в течение последних 5 лет. Выборочная совокупность – 436 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 5%.