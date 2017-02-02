Франция передала Мариуполю уникальный рентген-аппарат (Фото). Новости

В Мариуполе появилось современное медицинское оборудование, которое используется для всех видов рентгеновских исследований, в том числе скелета, органов грудной клетки, брюшной полости и зубов. Передвижной рентген-аппарат «SAXO 4T» городу подарило правительство Франции. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Компактное, мобильное оборудование с микропроцессором управления сразу начали использовать в работе Центра предоставления медицинской помощи раненым и больным.

«Современный, практичный рентген-аппарат предназначен для пациентов с ограниченной подвижностью, обеспечивает высокое качество снимков и имеет пониженную нагрузку облучения на пациента. Уверен, оборудование значительно облегчит работу медицинским работникам и повысит качество обслуживания», – отметил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

По словам главного врача мариупольской городской больницы скорой медицинской помощи Сергея Орлеанского, оборудование сразу начали использовать. «С таким оборудованием действительно легче работать. Больше нет необходимости перевозить больных, а это всегда создавало определенный дискомфорт пациентам», – подчеркнул он.

Как рассказал французский министр, Государственный секретарь при министерстве иностранных дел и международного развития, по вопросам внешней торговли, продвижения туризма и французских граждан за границей Матиас Фекль, аппарат передан в рамках гуманитарной помощи от правительства Франции.

В Мариуполе на базе городской больницы предоставления скорой помощи с 21 августа 2014 года работает Центр предоставления медицинской помощи раненым и больным военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и добровольческих батальонов. За время существования центра всего прооперировано более 1200 военных и мирных жителей, из них с огнестрельными ранениями – 510 человек.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета