Авдеевке нужны стройматериалы, – Жебривский. Главная

В настоящее время прифронтовая Авдеевка нуждается в стройматериалах для восстановления жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

«Продолжаем получать очень много обращений с предложением помощи для Авдеевки. Вся Украина помогает нам: и материально, и, что важно, морально. Из всех областей нам поступает помощь, или сообщения, что такая помощь уже в пути. Также неоценимую в нынешней ситуации помощь получаем от международных гуманитарных организаций. Это невероятно поддерживает людей в Авдеевке! Для тех, кто хочет и может помочь Авдеевке – нам здесь сейчас очень важна помощь стройматериалами. Нам нужно очень быстро восстановить и отремонтировать жилые дома и инфраструктурные объекты», – написал Жебривский.