Полиция проводит проверку по факту блокирования движения на ЖД-станции в Бахмуте. Главная

Полиция Донецкой области проводит проверку по факту блокирования ветеранами АТО ЖД-переезда под Бахмутом. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«В 10:39 в колл-центр 102 поступило сообщение от дежурной на станции Бахмут о том, что около 50 человек остановили тепловоз и с помощью машин перекрыли движение на железнодорожном переезде. На место направлена следственно-оперативная группа полиции. Неизвестные вооруженные люди в камуфляже и на бусах перекрыли железнодорожное полотно по ул. Корсунского, заблокировали тепловоз, где находятся работники железной дороги, с целью перекрытия движения на станцию ​​Никитовка» – сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что «в связи с тем, что в районе передвигается большое количество неизвестных людей с оружием, по распоряжению главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина весь личный состав Бахмутского ОП поднят по тревоге. Полицейские перешли на усиленный вариант несения службы».

Информация о происшествии направлена ​​в СБУ.

Как сообщалось ранее, ветераны АТО в рамках блокады неподконтрольного Донбасса перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута.

Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области

Читайте также: